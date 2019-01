Discarica abusiva alle porte di Bologna: 'C'è anche amianto'

“C’è una discarica a cielo aperto con lastre di eternit in dissolvimento, lastre di cartongesso e ondulati in fibra di vetro e cemento al confine tra Castenaso e Bologna, ed è una situazione inaccettabile”.

A lanciare l’allarme è Andrea Marchi, ex pubblico amministratore di Castenaso che segnala un abbandono di rifiuti in via del Ferroviere: linea di confine tra le due città ma di competenza di Bologna. “Questa sconcertante realtà - incalza Marchi - è ad una distanza di circa un chilometro dalla sede principale della Polizia locale di Bologna. E da come dimostrano le foto qualcuno abitualmente scarica di tutto in quella zona, soprattutto materiale pericoloso. . Qualcuno intervenga subito”.