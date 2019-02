Lite in discoteca: corteggia una ragazza poi la colpisce

La Polizia ha denunciato questa notte alle 3 un 20enne per lesioni personali. A chiamare il 113 i vigilanti della discoteca Numa, in via Alfieri Maserati, che riferivano di un lite e di una ragazza che aveva ricevuto un colpo alla testa.

Gli agenti della volante hanno raccolte le testimonianze della vittima e degli addetti alla sicurezza. Si è appurato che il 20enne avrebbe dapprima iniziato a corteggiare la giovane, sua coetanea bolognese, poi gli approcci sarebbe diventati più pesanti, così è intervenuto un altro ragazzo. A rimetterci è stata però solo la 20enne bolognese che ha ricevuto una forte gomitata alla tempia ed è stata trasportata con un'ambulanza del 118 in codice 1 all'ospedale Maggiore.