Anziano disperso sui Colli, ricerche ancora in corso

Sono ancora in corso le ricerche di Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Carabinieri per trovare nei boschi tra Sabbiuno e Pieve del Pino un signore di 80 anni, disperso da ieri sera. L'anziano, secondo quanto riportato dalla moglie che ha dato l'allarme al 112, si sarebbe allontanato da casa per una passeggiata ieri pomeriggio, ma all'imbrunire non avrebbe più fatto ritorno. La preoccupazione è tanta, anche alla luce del fatto che le temperature questa notte nella zona collinare ai confini del comune di Bologna sono scese sottozero.

Le ricerche di stanotte hanno ricevuto il supporto di un elicottero dell'esercito abilitato per il volo notturno, mentre una ventina di persone sono impegnate a battere i boschi palmo a palmo.