Dissesto idrogeologico: al via a San Benedetto i lavori finanziati dalla protezione civile regionale

Nel Comune di San Benedetto Val di Sambro sono in fase di avvio tre interventi che garantiranno una migliore fruizione del territorio oltre che migliorare la viabilità, dopo che una serie di eventi naturali che ne avevano gravemente danneggiato il tessuto viario. Attraverso una nota, il Comune fa sapere che gli interventi sono resi possibili grazie al contributo dell'Agenzia regionale di Protezione Civile pari a 181.600 euro.

Il primo intervento riguarda la frazione di Madonna dei Fornelli, dove si investiranno 35 mila euro per ripristinare la strada comunale di via Ca' dei Farini consolidando il corpo stradale. Il secondo, di analogo importo (36.600 euro) permetterà invece il ripristino definitivo della viabilità comunale di via Ca' Galeazzi, nel capoluogo. Il terzo intervento è quello più costoso e legato al cedimento della scarpata di valle che ha interessato Via della Stazione, importante strada di collegamento tra Montefredente e Ripoli molto usata soprattutto dai pendolari che si recano presso la stazione dei treni, dove si investiranno 110 mila euro per consolidare e rifare il piano stradale nel tratto interessato dai cedimenti.

Tutti gli interventi si concluderanno entro la fine dell'estate, in modo da dare la possibilità a settembre di ripartire in piena funzionalità lungo tutto le strade interessate. Oltre a questi 3 interventi, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Firenze, a Madonna dei Fornelli, per un importo di 91.612,53 euro. Questa operazione, oltre a consolidare la strada, consentirà di ampliare il parcheggio in centro al paese, importante soprattutto per le attività commerciali della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'emergenza Covid ci ha tenuti fermi per molto tempo, ma per fortuna siamo ripartiti di slancio per risolvere queste situazioni che anche se in apparenza non sono gravissime, hanno però un effetto molto pesante sulla quotidianità dei nostri concittadini - spiega il sindaco Alessandro Santoni - Ho fatto dei sopralluoghi per verificare l'andamento dei lavori e credo che saranno conclusi entro l'estate, in modo da da essere pronti in settembre, con la piena ripartenza di ogni attività, compresa quella scolastica e pendolare. Si tratta di interventi per un totale di 273.212,53 €, tutti finanziati esternamente dunque senza gravare sulle casse comunali, risorse con le quali riusciremo a rendere ancora più sicuro il nostro territorio".