Distanziamento e movida, la stretta di Merola: "Multe a chi non lo rispetta"

Polizia locale "non solo nel disperdere gli assembramenti ma, anche, per applicare le sanzioni alle persone che non rispettano le regole". E' l'annuncio del sindaco Virginio Merola, che di fatto apre all'applicazione di sanzioni a chi non rispetta il distanziamento.

“Dopo il mio appello di due giorni fa -incalza Merola- la grande maggioranza dei cittadini e dei giovani sta collaborando "ma ricevo diverse segnalazioni riguardo a comportamenti di persone che non rispettano le regole" in particolare "nelle occasioni di socialità e davanti ai locali".

Per questo, dopo un confronto con il Questore, la polizia locale collaborerà con le forze dell'ordine nell'appliczione del distanziamento fisico tra le persone. "Regole che valgono per tutti -chiosa Merola- gestori e clienti". Il riferimento è ai momenti di affollamento registrati nei giorni scorsi nelle vie a più alta frequentazione nelle ore serali(Irnerio, Petroni, Mascarella, mercato delle Erbe, Piazza San Francesco), e ad alcune multe arrivate ai ristoratori di via del Pratello, i quali hanno risposto con una serrata di protesta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche: