FOTONOTIZIA. Dolly Parton Challenge: anche Bologna 'si fa in quattro' per la sfida social

Nuova sede del Comune, un piatto di tortellini, le luminarie di via D'Azeglio e il maestoso Nettuno. Anche il Comune di Bologna si è lascito tentare dalla cosiddetta "Dolly Parton chellege", la sfida lanciata dalla cantante americana che 'si è fatta in quattro' per pubblicare le foto giuste per ogni social media, Facebook, Instagram, LinkedIn e Tinder.