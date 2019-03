“Spaghetti bolognesi vs spaghetti napoletani” e Mustang all'ippodromo di Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Domenica 31 Marzo 2019 all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna si correrà il GRAN PREMIO ITALIA-Trofeo Centergross di trotto, la sfida fra i giovani campioni dell’allevamento nazionale. Nell'occasione, avrà luogo un'altra sfida: “Spaghetti Bolognesi vs Spaghetti Napoletani, a pranzo, nel Ristorante HippoGrifus dell'Ippodromo, il pubblico potrà votare dopo aver gustato il relativo Menù ad hoc (pranzo completo, € 30,00 vini esclusi - Prenotazioni al tel. 346 8597999 ). Altro Evento di grande interesse sarà il raduno "Cavalli di Razza", in collaborazione con il MUSTANG CLUB OF ITALY, con le mitiche auto Mustang dei film, in esposizione nel parterre. Per i bambini ? HippoTram delle Scuderie, Maxigonfiabili e Animatori nel parco giochi.