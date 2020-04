Coronavirus, Domenica della Palme senza fedeli: il rito in streaming

La messa della domenica delle Palme sarà celebrata alle 10.30 in Cattedrale dall’Arcivescovo S.E. Card. Zuppi. Il rito, senza presenza di fedeli, potrà essere seguito in tv, radio, in streaming dal sito dell’Arcidiocesi.

La liturgia avrà inizio con la benedizione dei rami di ulivo e la processione, mentre i fedeli, dalle loro case, si potranno unire alla celebrazione diocesana tenendo in mano rami di ulivo o di altre piante, che saranno in questo modo benedetti. (www.chiesadibologna.it) e su 12Porte attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook. "Seguendo le disposizioni della Cei e quelle stabilite dall’Arcidiocesi di

Bologna per la Settimana Santa 2020, nelle chiese parrocchiali le celebrazioni liturgiche della Domenica delle Palme si svolgeranno in forma semplice, a porte chiuse e senza la presenza dei fedeli, e non è prevista la benedizione dei rami di ulivo" fa sapere la Chiesa di Bologna.

