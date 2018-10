Tornano le domeniche ecologiche, ecco il calendario e i comuni interessati

Rivedute e corrette, tornano le domeniche ecologiche. Dopo la retromarcia sul blocco ai diesel euro4 Bologna e i comuni dell'hinterland hanno approvato in città metropolitana il calendario e le specifiche degli stop ai motori più inquinanti in 8 domeniche, due al mese fino a primavera. Una di queste diventerà un T Days metropolitano sulla scia di ciò che accade ogni fine settimana nel cuore di Bologna con l’obiettivo di dedicare una domenica all’informazione e condividere le misure antismog.

Oltre al Comune di Bologna le domeniche varrranno a Imola e in dieci comuni dell’agglomerato urbano di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa.

Regole omogenee e uguali per tutti, estendendo in pratica quello già valido dal lunedì al venerdì: stop fino agli euro 3 diesel e euro 1 benzina dalle 8.30 alle 18.30, fino al 31 marzo.

La prima domenica ecologica a Bologna, Imola e nell’agglomerato urbano di Bologna sarà il 25 novembre. Seguiranno poi il 2 dicembre, il 6 gennaio (T Days metropolitano), il 20 gennaio, il 10 e il 17 febbraio, il 3 e il 24 marzo.

“Dal momento dell’incontro in Regione, ho lavorato per l’unità delle istituzioni, per questo sono soddisfatto per la convergenza registrata questa mattina su un tema così importante come la lotta allo smog - afferma il Sindaco di Bologna e Sindaco metropolitano Virginio Merola -. Quando provvedimenti che riguardano gli spostamenti dei cittadini sono omogenei su un territorio così ampio, è più facile per tutti noi rispettarli. Ringrazio tutti i sindaci per avere condiviso la mia proposta”.