Pianoro: è morto don Paganelli, a celebrare il funerale il cardinale Zuppi

L'intera comunità di Pianoro è in lutto per la morte di don Giorgio Paganelli, scomparso all'età di 94 anni. Da tempo risedeva in una casa protetta, dove ancora celebrava la santa messa.

E' stato parroco di Barbarolo di Loiano, e a Pianoro arrivò nel 1982, dove è rimasto circa 30 anni come parroco di Musiano: una persona amata e stimata dai tanti fedeli, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

I funerali si svolgeranno giovedì 17 ottobre, alle 14:30, a Pianoro Nuovo, nella chiesa Santa Maria Assunta. A celebrare insieme al parroco Mons. Paolo Rubbi anche il cardinale Matteo Zuppi.