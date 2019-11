Donna accoltellata sul treno, aggressore rimane in carcere

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere. Questa la decisione del gip di Bologna, Franco Raffa, nei confronti del 47enne Domenico Foti, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato, giovedì 7novembre mattina, una donna di 41 anni sul treno Frecciarossa 9309 Torino-Roma, tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.

L'udienza di convalida si è tenuta sabato, ma il gip si era riservato la decisione e oggi ha sciolto la riserva. La vittima, colpita con 15 coltellate, inizialmente era stata ricoverata in Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Bologna, ma ora fortunatamente non è più in pericolo di vita. Ancora mistero sui motivi del gesto, ma i due lavoravano insieme a bordo del treno e si conoscevano. Durante i momenti dell'aggressione un 44enne di Parma è intervenuto per fermare l'accoltellatore, rimanendo a sua volta ferito a un braccio.