Trovata bruciata in strada, morta dopo quattro giorni di agonia

Non ce la ha fatta la donna di 60 anni, trovata con ustioni su tutto il corpo in strada alla Barca, quattro giorni fa. la 60enne è morta poco prima dell'alba al Bufalini di Cesena, dove era stata portata subito dopo i soccorsi, in condizioni già critiche. Il suo corpo, dilaniato dalle ustioni era stato ritrovato in un parco pubblico vicino via Marchioni, di primo mattino, suscitando apprensione e diversi interrogativi in tutto il quartiere. I successivi approfondimenti investigativi della polizia hanno poi ricondotto il tutto a un gesto di natura volontaria. La donna risiedeva in zona, e al momento del ritrovamento non aveva le scarpe.