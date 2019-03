Donna cade dal balcone in via Biancolelli: volo dal secondo piano

Paura ieri sera intorno alla mezzanotte in via Biancolelli a Bologna, dove una donna è caduta dal balcone al secondo piano. Avrebbe perso l'equilibrio per un capogiro e ha fatto così un volo di una decina di metri, cadendo prima sullo stendibiancheria dei vicini di sotto e in seguito nel cortile, trascinandoselo giù.

A dare l'allarme è stato il marito, che non vedendola tornare a letto, ha controllato: visto l'accaduto ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto il 118 e la Polizia. La donna, nigeriana del 1988, è stata trasportata al Maggiore medicata con codice due. La donna era vigile e si è rialzata da sola.