Giovane donna trovata morta in casa, il cadavere lì da giorni

Una donna di 30 anni, Cristina Gallo, è stata ritrovata morta nel suo appartamento in via Andrea da Faenza, zona Bolognina, ieri sera. A ritrovarne il corpo e chiamare i soccorsi è stato il fratello che non riusciva a mettersi in contatto con la da alcuni giorni. La donna, con un passato problematico ma seguita dai servizi sanitari, viveva sola in casa. Sul corpo non ci sono segni di violenza, ma solo qualche graffio molto probabilmente causati dal cane di grossa taglia che viveva con lei e che potrebbe aver provato a "svegliarla".

Sul posto nella prima serata di ieri sono arrivati i Carabinieri e i medici legali. Il corpo era adagiato sul letto della camera, in stato di decomposizione. Non sono state trovate tracce di stupefacenti in casa e a un primo esame sembrerebbero escluse cause violente. Sarà l'autopsia a stabilire le esatte cause del decesso, disposte dal magistrato che si occupa del caso, Stefano Dambruoso.