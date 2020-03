Donna morta a Imola, scarcerato il marito

Il gip di Bologna, Sandro Pecorella, ha disposto la scarcerazione per il falegname romeno 52enne che sabato scorso era stato fermato e portato in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie 50enne nel loro appartamento di Imola.

La decisione, fa sapere il suo legale Ercole Cavarretta, è arrivata dopo l'interrogatorio di garanzia, che non era stato possibile svolgere nei giorni scorsi a causa della rivolta di una parte dei detenuti dell'istituto bolognese della Dozza e che si è tenuto oggi in videoconferenza.

Proprio Cavarretta spiega che la sua richiesta di scarcerazione, accolta dal gip, nasce dal fatto che, "stando ai primi esiti dell'autopsia e da altri elementi raccolti dall'accusa", rappresentata dal pm Massimiliano Rossi, sembrerebbe che la donna non sia stata assassinata, ma che "si tratti di morte naturale".

Il fermo del 52enne, che si è sempre dichiarato innocente, era stato convalidato nei giorni scorsi, e il gip aveva disposto la custodia in carcere per il solo reato di maltrattamenti in famiglia. Ora però, chiosa il legale, "il quadro indiziario nei confronti del mio assistito è cambiato", e per questo è stata disposta la scarcerazione.

Dai primi esiti dell'autopsia, dettaglia Cavarretta, è infatti emerso che la donna "sarebbe morta per una sorta di emorragia cerebrale, dovuta probabilmente ad una patologia pregressa, e anche le lesioni riscontrate sul suo corpo risulterebbero compatibili con delle cadute, verificatesi per lo stesso motivo".

Da qui la decisione del gip di liberare il marito, che ora tornerà a casa, visto che tra l'altro la Procura ha disposto il dissequestro dell'appartamento. L'indagine, ovviamente, prosegue, anche perché per avere un quadro più chiaro sarà necessario attendere l'esito finale dell'autopsia. (Ama/ Dire)