Donna muore soffocata mangiando un frutto

Una donna di 66 anni è morta soffocata mentre mangiava un frutto. È successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Stoppato, zona Corticella.

In base a quanto si apprende - come riporta ÈTv - a chiamare i soccorsi sono stati alcuni familiari che non riuscivano a contattarla. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che però non ha potuto che constatare il decesso della signora.