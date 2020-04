Pianoro: donna trovata morta in strada

Una donna di 55 anni di origine ucraina è stata trovata priva di vita in via della Resistenza a Pianoro. La tragedia questa mattina, e a lanciare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della locale stazione e la Medicina Legale ma per la 55enne non c'era più niente da fare.

Da quanto si apprende la donna, che lavorava in una pasticceria, stava andando in banca, e nessun segno di violenza è stata riscontrato sul corpo. Per questo una caduta accidentale o un improvviso malore potrebbero essere le cause della morte, ma accertamenti sono in corso.

