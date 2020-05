Donna 75enne scomparsa a Pianoro, ricerche in corso

Una donna di 75 anni è uscita di casa domenica 24 per andare a Pianoro, dove è solita andare a passeggiare sul lungo Savena, ma non è più tornata a casa.

Da ieri sera anche i Vigili del fuoco sono al lavoro con le forze dell'ordine per ritrovarla ma al momento non ci sono novità. A sporgere denuncia qualche giorno fa, la nipote, preoccupata di non avere notizie della donna.