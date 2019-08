Trovata ustionata alla Barca, ancora gravissima la donna

Versa ancora in condizioni disperate la donna che giovedì mattina ha tentato il suicidio dandosi fuoco ed è stata trovata con ustioni sul 90% del corpo in strada in zona Barca, a Bologna. La 60enne, di origine marocchina e residente a Bologna dal 2005, è sempre ricoverata in coma al Centro grandi ustionati di Cesena ed è tuttora in gravissime condizioni, tanto che i medici hanno definito la prognosi infausta. (San/ Dire)