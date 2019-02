Donne vittime di tratta e sfruttamento: chi sono, quante sono, come si salvano

Allo scopo di fornire un quadro del lavoro svolto nell’ambito del settore Oltre la strada della Casa delle donne per non subire violenza Onlus, nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati relativi alle attività di accoglienza di donne vittime di tratta e sfruttamento dal 1998 al 2018.

In particolare, i dati riguardanti l’attività di presa in carico e accoglienza delle donne vittime di tratta seguite nell’ambito del settore Oltre la strada; nel secondo paragrafo i dati relativi alle caratteristiche delle donne accolte: l’età, la nazionalità, il grado di scolarizzazione, le motivazioni dell’ingresso in Italia; nel terzo paragrafo vengono invece descritte le modalità e le caratteristiche dello sfruttamento e le tipologie di violenza subita dalle donne accolte; nel quarto paragrafo, infine, vengono riportati i dati relativi agli esiti degli interventi.

Il report di Casa delle Donne per non subire violenza Onlus è il risultato di una raccolta dati effettuata attraverso un’analisi congiunta delle schede cartacee relative a ciascuna donna accolta, e dei dati contenuti nel database regionale di Oltre la strada. Dal 2002, infatti, la Regione Emilia Romagna, che coordina le attività di Oltre la strada su tutto il territorio regionale, ha introdotto un database che consente di raccogliere e rielaborare i dati relativi all’utenza e al servizio. Tale sistema unificato di raccolta dati ha reso possibile effettuare un’analisi uniforme e dettagliata dei dati relativi alle donne accolte.

I dati, relativamente ai primi quattro anni di attività (1998-2001), risultano essere per alcuni aspetti incompleti, in quanto estratti esclusivamente dal materiale cartaceo a disposizione. In particolare i dati mancanti per gli anni 1998-2001 sono i seguenti: il numero di donne in carico negli anni precedenti (Tab.1.1bis), l’accesso ai servizi di area medica, sociale e legale (Tab. 1.3) il numero dei colloqui effettuati (Tab. 1.4), il grado di scolarizzazione delle donne accolte (Tab. 2.3). Si è tuttavia scelto di fornire tali dati, relativamente al periodo di attività che va dal 2002 al 2018, in quanto considerabili un campione sufficientemente significativo dell’attività svolta.

Attività di presa in carico e accoglienza

Nella Tab. 1.1 vengono riportati, per ciascun anno, i dati riguardanti il numero di donne prese in carico. La Tab. 1.1bis fornisce invece il dato relativo al totale delle donne seguite dal settore Oltre la strada in ciascun anno considerato. Tale dato comprende infatti il numero delle donne che hanno avuto accesso a Oltre la strada per la prima volta (“nuove prese in carico”) e il numero delle donne che, pur avendo iniziato il proprio percorso di protezione sociale negli anni precedenti, risultavano comunque ancora in carico. Tale dato risulta utile al fine di descrivere in maniera più dettagliata l’entità dell’accesso delle donne alle attività del settore. La Tab. 1.2 riporta invece il dato riguardante il canale di accesso, cioè la modalità attraverso la quale le donne hanno avuto un primo contatto con il Centro.

La tab. 1.3 contiene i dati relativi ai servizi offerti: interventi in ambito medico, sociale e legale (Tab.1.3) e colloqui di sostegno e monitoraggio (tab. 1.4). La tab. 1.5 riporta invece i dati riguardanti l’ospitalità delle donne nelle strutture protette a indirizzo riservato gestite dalla Casa delle donne.

Utenti in carico

Totale delle donne prese in carico dal 1998 al 2018:

N. di nuove prese in carico 1998 30 1999 30 2000 29 2001 34 2002 18 2003 15 2004 28 2005 21 2006 22 2007 18 2008 18 2009 22 2010 22 2011 23 2012 19 2013 21 2014 20 2015 25 2016 25 2017 20 2018 21 TOT 481

Tabella 1.1 bis

N. donne che risultavano in carico prima del periodo considerato N. di nuove prese in carico Totale donne in carico nel periodo considerato 1998 - 30 30 1999 - 30 30 2000 - 29 29 2001 - 34 34 2002 - 18 18 2003 14 15 29 2004 14 28 42 2005 20 21 41 2006 26 22 48 2007 35 18 53 2008 16 18 34 2009 18 22 40 2010 28 22 50 2011 23 23 46 2012 20 19 39 2013 18 21 39 2014 15 20 35 2015 11 25 36 2016 18 25 43 2017 14 20 34 2018 13 21 34

Canale di accesso

Amici/ conoscenti/ clienti Associazioni Autonomamente Forze dell’Ordine Servizi Sociali/Servizi sanitari Altro (Unità di strada, Numero Verde, Avvocati) TOT 1998 9 3 1 10 1 6 30 1999 8 1 1 15 1 4 30 2000 5 1 0 14 2 7 29 2001 5 2 0 12 1 14 34 2002 4 0 1 6 1 6 18 2003 2 2 1 8 2 0 15 2004 2 0 5 15 2 4 28 2005 3 5 1 6 1 5 21 2006 0 5 0 15 1 1 22 2007 2 2 2 4 2 6 18 2008 1 6 4 6 0 1 18 2009 2 8 2 4 3 3 22 2010 0 15 1 3 1 2 22 2011 2 10 1 6 1 3 23 2012 4 4 4 1 1 5 19 2013 0 6 4 10 0 1 21 2014 1 3 8 1 6 1 20 2015 1 4 6 2 5 7 25 2016 5 7 3 5 2 3 25 2017 5 4 0 5 2 4 20 2018 2 8 0 5 4 2 21 TOT 63 96 45 153 39 85 481

Il 32 % delle donne in carico tra il 1998 e il 2018 ha avuto accesso a Oltre la Strada attraverso l’intervento delle Forze dell’Ordine, il 20% è stata segnalata da altre Associazioni, il 13 % attraverso amici, conoscenti o clienti, il 9% si è rivolta al Centro autonomamente, l’8% attraverso i Servizi Sociali o Sanitari; il 18% attraverso altri canali (Numero verde, Unità di strada, Avvocati, etc.).

Tab. 1.3 – Accesso ai servizi

Area Medica Area Sociale Area Legale TOT 1998 - - - 1999 - - - - 2000 - - - - 2001 - - - - 2002 38 14 32 84 2003 40 13 45 98 2004 76 28 65 169 2005 104 49 77 230 2006 134 36 72 242 2007 50 12 38 100 2008 58 27 61 146 2009 54 23 71 148 2010 18 15 75 108 2011 23 39 67 129 2012 31 59 54 144 2013 27 16 47 90 2014 51 45 76 172 2015 14 30 94 138 2016 40 26 93 159 2017 37 29 89 155 2018 31 34 70 135 TOT 826 495 1126 2447

Tab. 1.4 – Colloqui effettuati durante il periodo considerato

Colloqui 1998 1999 - 2000 - 2001 - 2002 90 2003 96 2004 158 2005 254 2006 357 2007 250 2008 143 2009 218 2010 186 2011 294 2012 399 2013 446 2014 498 2015 570 2016 665 2017 740 2018 488 TOT 5852

Ospitalità

Casa Territoriale TOT 1998 9 21 30 1999 17 13 30 2000 12 17 29 2001 14 20 34 2002 8 10 18 2003 12 3 15 2004 24 4 28 2005 11 10 21 2006 14 8 22 2007 12 6 18 2008 12 6 18 2009 16 6 22 2010 13 9 22 2011 16 7 23 2012 9 10 19 2013 11 10 21 2014 7 13 20 2015 9 16 25 2016 18 7 25 2017 13 7 20 2018 16 5 21 TOT 273 208 481

Il 57 % delle donne in carico a Oltre la strada dal 1998 a oggi è stata accolta nella struttura protetta gestita dalla Casa delle donne. Il restante 43 % non ha usufruito dell’accoglienza perché è stato accolto in strutture gestite da enti che lavorano in rete con la Casa delle donne oppure perché disponeva di un’abitazione autonoma adeguata.

2. Le donne accolte

In questo paragrafo vengono presi in esame i dati riguardanti le donne accolte nell’ambito del settore Oltre la strada dal 1998 al 2018. In particolare, si ritiene utile fornire alcune caratteristiche delle destinatarie del servizio; si tratta dei dati riguardanti l’età (Tab. 2.1), la nazionalità (Tab. 2.2), il grado di scolarizzazione (Tab. 2.3) e le motivazioni della migrazione e dell’ingresso in Italia (Tab. 2.4).

Tab. 2.1 - Età

18/24 25/29 Oltre 29 anni TOT 1998 22 5 3 30 1999 24 5 1 30 2000 18 7 4 29 2001 21 10 3 34 2002 14 3 1 18 2003 10 4 1 15 2004 18 8 2 28 2005 13 5 3 21 2006 15 5 2 22 2007 10 2 6 18 2008 10 4 4 18 2009 16 4 2 22 2010 7 10 5 22 2011 6 10 7 23 2012 8 6 5 19 2013 11 2 8 21 2014 4 5 11 20 2015 10 4 11 25 2016 9 6 10 25 2017 8 5 7 20 2018 14 7 0 21 TOT 268 117 96 481

Tra il 1998 e il 2018 il 56% delle donne in carico aveva un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 24% un’età compresa tra i 25 e i 29 anni e il 20% aveva più di 29 anni.

Tab. 2.2 – Nazionalità

Est Europa[4] Nigeria Altre nazionalità TOT 1998 25 3 2 30 1999 29 1 0 30 2000 29 0 0 29 2001 32 2 0 34 2002 16 2 0 18 2003 13 2 0 15 2004 21 5 2 28 2005 17 4 0 21 2006 21 0 1 22 2007 6 8 4 18 2008 3 12 3 18 2009 6 12 4 22 2010 5 15 2 22 2011 11 9 3 23 2012 4 14 1 19 2013 5 10 6 21 2014 6 3 11 20 2015 4 10 11 25 2016 10 7 8 25 2017 10 8 2 20 2018 6 13 2 21 TOT 279 140 62 481

In questi anni il 58% delle donne prese in carico proveniva dai Paesi dell’Est Europa (Albania, Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, Romania, Russia, Ucraina, Ungheria, Paesi dell’Ex Jugoslavia); il 29% dalla Nigeria, il 13% da altri Paesi.

Il grafico mostra la variazione del dato relativo alla nazionalità nel corso degli anni considerati. Al riguardo è possibile notare che l’accesso delle donne provenienti da Paesi dell’Est Europa a partire dal 2006 è fortemente calato, mentre tra il 2015 e il 2018 è tornato a salire. Per quanto riguarda le donne provenienti dalla Nigeria, a partire dal 2012 c’è stato un rilevante calo del loro accesso al servizio. Sempre dal 2012 c’è stato invece un aumento dell’accesso al servizio di donne provenienti da altri Paesi che, tra il 2016 e il 2018 è tornato a scendere.

Tab 2.3 Grado di scolarizzazione

Nessuno Elementare Medio Superiore Universitario TOT 1998 - - - - - 1999 - - - - - - 2000 - - - - - - 2001 - - - - - - 2002 0 1 8 4 1 14 2003 1 0 8 6 0 15 2004 3 2 16 6 1 28 2005 0 7 13 1 0 21 2006 2 2 16 2 0 22 2007 3 6 5 4 0 18 2008 6 4 7 0 1 18 2009 3 6 10 2 1 22 2010 3 6 9 4 0 22 2011 1 9 10 2 1 23 2012 1 9 7 2 0 19 2013 0 10 6 5 0 21 2014 0 2 14 3 1 20 2015 3 7 11 4 0 25 2016 1 7 12 4 1 25 2017 2 5 10 3 0 20 2018 6 9 4 1 1 21 TOT 35 92 166 53 8 35

In questi anni, il 47% ha un grado di scolarizzazione medio, il 26% elementare, il 15% superiore, il 10% non ha alcun grado di scolarizzazione e infine il 2% ha un grado di scolarizzazione universitario.

Tab. 2.4 - Motivazioni di ingresso in Italia

Promessa di lavoro Prostituzione Relazione affettiva Vendita da parte del nucleo di origine Altro/non si sa TOT 1998 16 2 0 0 12 30 1999 19 9 0 0 2 30 2000 23 1 0 1 4 29 2001 20 10 1 0 3 34 2002 10 5 1 0 2 18 2003 10 4 1 0 0 15 2004 19 6 3 0 0 28 2005 16 0 3 0 2 21 2006 10 7 3 2 0 22 2007 12 4 1 0 1 18 2008 13 2 0 0 3 18 2009 14 2 4 1 1 22 2010 20 0 2 0 0 22 2011 16 2 4 0 1 23 2012 14 1 2 0 2 19 2013 13 0 7 0 1 21 2014 7 2 8 1 2 20 2015 14 2 7 0 2 25 2016 13 3 6 2 1 25 2017 10 4 5 0 1 20 2018 14 1 2 4 0 21 TOT 303 67 60 11 40 481

Il 63% delle donne in carico a Oltre la strada in questi anni, ha deciso di migrare in Italia in seguito a una promessa di lavoro ricevuta nel proprio Paese, il 14% lo ha fatto per svolgere attività di prostituzione, il 13 % per una relazione affettiva o per ricongiungersi ai propri familiari, l’1 % dichiara di essere stata venduta dal proprio nucleo di origine, il 9% ha deciso di migrare in Italia per altre motivi.

Lo sfruttamento

In questo paragrafo vengono presi in esame i dati riguardanti la tipologia di sfruttamento (Tab. 3.1) e le violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche subite nella loro storia di migrazione e tratta (Tab. 3.2)

Tab. 3.1 - Tipologia di sfruttamento

Sessuale Lavorativo o altro TOT 1998 30 0 30 1999 30 0 30 2000 29 0 29 2001 34 0 34 2002 18 0 18 2003 15 0 15 2004 28 0 28 2005 21 0 21 2006 22 0 22 2007 17 1 18 2008 18 0 18 2009 17 5 22 2010 22 0 22 2011 21 2 23 2012 18 1 19 2013 18 3 21 2014 13 7 20 2015 22 3 25 2016 21 4 25 2017 19 1 20 2018 16 5 21 TOT 449 32 481

Il 93% delle donne prese in carico in questi anni ha subito sfruttamento sessuale, il 7% altri tipi di sfruttamento (lavorativo etc.).

Tab. 3.2 Violenze subite

PSICOLOGICA SESSUALE ECONOMICA FISICA Totale donne accolte 1998 27 2 30 30 30 1999 26 2 30 30 30 2000 28 7 29 29 29 2001 32 2 34 34 34 2002 18 7 18 18 18 2003 13 2 15 15 15 2004 24 6 28 27 28 2005 19 3 21 21 21 2006 19 8 16 17 22 2007 16 1 15 10 18 2008 13 1 13 8 18 2009 21 2 20 16 22 2010 20 0 19 13 22 2011 20 0 18 17 23 2012 15 0 15 11 19 2013 21 4 18 16 21 2014 18 9 13 19 20 2015 23 15 24 23 25 2016 25 9 22 24 25 2017 20 20 13 9 20 2018 21 19 21 20 21 TOT 439 119 432 407 481

Dall’analisi del dato emerge che il 90% delle donne accolte nell’ambito del settore Oltre la strada della Casa delle donne ha subito violenza economica (salario parziale o nullo percepito per il lavoro, controllo del salario percepito etc.), il 91% violenza psicologica (minacce personali o ai familiari in patria, ritiro dei documenti di identità, riti magici), l’85% violenza fisica e il 25% violenza sessuale.

Dal dato emerge che le donne vittime di tratta raramente subiscono un’unica tipologia di violenza; molto più frequente è il caso in cui i diversi tipi di violenza si siano sovrapposti o susseguiti.

4. Gli esiti degli interventi

In questo paragrafo vengono riportati i dati riguardanti gli esiti dei percorso di protezione sociale delle donne prese in carico in ciascun anno considerato (Tab. 4.1). Il dato dei percorsi conclusi positivamente comprende il dato dei rimpatri volontari assistiti che è fornito nel dettaglio nella Tab. 3.2.

Gli esiti negativi sono distinti in: abbandoni volontari, cioè derivanti dalla decisione spontanea della donna di abbandonare il percorso di protezione (e, in alcuni casi, ricadere nella rete di sfruttamento) e interruzione per comportamento/non idoneità, valutata sulla base dell’art.18 T.U.L.I.

Tab. 3.1 – Esiti dei percorsi

In corso[7] Abbandono volontario Non idoneità art.18/espulsione per comportamento Programma concluso positivamente[8] TOT 1998 0 5 3 22 30 1999 0 1 0 29 30 2000 0 4 1 24 29 2001 0 1 2 31 34 2002 0 2 0 16 18 2003 0 1 1 13 15 2004 0 4 0 24 28 2005 0 3 2 16 21 2006 0 2 4 16 22 2007 0 3 1 14 18 2008 0 0 3 15 18 2009 0 3 4 15 22 2010 0 4 4 14 22 2011 0 4 2 17 23 2012 0 5 2 12 19 2013 0 3 1 17 21 2014 0 2 2 16 20 2015 0 3 7 15 25 2016 2 4 1 18 25 2017 1 4 2 13 20 2018 13 2 1 5 21 TOT 16 60 43 362 481

GRAFICO I.

In questi anni il 76% dei percorsi delle donne in carico si è concluso positivamente, il 12 % ha abbandonato volontariamente il percorso, il 9% dei percorsi è stato interrotto per non idoneità all’art.18, il 3% è ancora in corso.

Tab. 3.2 – Rimpatri volontari

Rimpatrio volontario Totale donne accolte 1998 7 30 1999 10 30 2000 1 29 2001 2 34 2002 2 18 2003 1 15 2004 5 28 2005 2 21 2006 3 22 2007 1 18 2008 1 18 2009 1 22 2010 1 22 2011 5 23 2012 0 19 2013 0 21 2014 1 20 2015 1 25 2016 4 25 2017 2 20 2018 2 21 TOT 52 481

Documento curato dal settore Oltre la strada della Casa delle donne per non subire violenza ONLUS, aggiornato al 31 dicembre 2018.