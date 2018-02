Dozza: rubano dal negozio e resistono all'arresto, due Carabinieri feriti

I Carabinieri della Stazione di Dozza hanno arrestato due uomini di 24 e 37 anni. E’ successo ieri pomeriggio, quando la Centrale Operativa di Imola è stata informata che da un taxi fermo nella zona commerciale di Dozza erano scese quattro persone sospette, dirette verso il negozio 'Zama calzature'.

I Carabinieri locali si sono quindi diretti sul posto. Appena arrivati, i militari, sono intervenuti per fermare i quattro, che nel frattempo si erano resi responsabili di rapina impropria in concorso.

Alla vista delle forze dell'ordine, due appartenenti della banda sono riusciti a fuggire, mentre gli altri due, cittadini marocchini, sono stati arrestati con una certa difficoltà perché invece di collaborare, hanno opposto resistenza ferendo i militari.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I due malviventi sono disoccupati e hanno precedenti per resti in materia di immigrazione. Il 37enne ha anche precedenti di polizia specifici. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due rapinatori sono stati rinchiusi in carcere.