Violenta lite tra i detenuti: "Alla Dozza oltre 800 persone"

Nelle ultime settimane, il numero dei detenuti al carcere della Dozza ha raggiunto la cifra di 815 unità, contro una capienza regolamentare di 492. Lo rende noto Salvatore Bianco di CGIL FP che segnala il sovraffollamento, questione che, secondo il sindacato "diventa sempre più delicata ed urgente. Il problema è particolarmente grave nel caso di alcune sezioni detentive, come le sezioni giudiziarie e la sezione nuovi giunti".

Violenta lite tra detenuti

In quest’ultima sezione, i detenuti stazionerebbero per troppo tempo, e comunque oltre il necessario per effettuare gli

screening sanitari, per la mancanza di posti disponibili nelle sezioni giudiziarie: "Una condizione, questa descritta, che penalizza sia la Polizia penitenziaria, che la Popolazione detenuta" continua Bianco "il prolungarsi di tale situazione, potrebbe avere conseguenze anche gravi per la sicurezza dell'Istituto: è di questi giorni, infatti, la notizia della violenta rissa tra detenuti africani (nordafricani contro subsahariani), scoppiata all'interno di una sezione detentiva giudiziaria, che per fortuna non ha avuto conseguenze per i personale operante".

Il sindacato chiede dunque un immediato intervento "così da assicurare migliori condizioni lavorative per il personale di Polizia penitenziaria e di vivibilità per la popolazione detenuta".