Drag queen academy. il laboratorio per trasformisti a Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

E' diventata negli anni un punto di riferimento il “Drag Queen Academy”, il laboratorio di trasformismo e cabaret contemporaneo del gruppo Queen Sisters Show, capitanato da Simona Sventura, nota drag queen bolognese, organizzato per promuovere la conoscenza di nuovi artisti del mondo drag . Giunto alla terza edizione, questa colorata “scuola” insegna, alle nuove leve (Drag Queen, Bio Queen e Drag King), i segreti del make-up teatrale, la gestualità, l’improvvisazione, la gestione del palco, posing fotografico, lo stile ed il portamento oltre che la costruzione del proprio personaggio. Gli show degli allievi saranno ospitati dallo Spazio Eventi OFF di Bologna in Via Testoni 5, tutti i mesi. Nei vari appuntamenti gli allievi si cimenteranno in diverse prove: -impersonificare un VIP -Creare una perfomance disco -Stand-up comedy -Creare un'outfit -ballare sui tacchi I tutor di questi laboratori sono tutti professionisti conosciuti nel mondo dello showbiz: Matteo Divine Miglio presentatore e cabarettista, Miss Pingy (Miss Drag Queen Italia 2016), il famoso Make-up Artist Gabriele Brunelli (direttore creativo di MakeUp Forever Italia), Drag Rovina (Miss Drag Queen Italia 2009), Leria Ballerina e coreografa, Matteo The Best Vocalist e attore di teatro, e tanti altri ancora, oltre alla “preside” Simona Sventura. Non vi resta che scoprire cosa faranno dal vivo le nuove leve. L’appuntamento del Drag Queen Academy è fissato, ci vediamo presto.

Gallery