Molinella, al via il sogno americano del drive-in anti-Covid: "Nato nel momento più segnante dell'emergenza"

Un drive-in all'ex zuccherificio. Così il sogno americano di Molinella si è realizzato partendo dalle limitazioni date dalle disposizioni anti-Covid con un progetto inaugurato ufficialmente l'altra sera e che offrirà alla comunità un'estate fatta di serate serene davanti al grande schermo con la particolarità di potersi godere lo spettacolo nell'intimità e nella sicurezza della propria automobile. Settanta posteggi, dei parcheggiatori a disposizione per orientare gli automobilisti-spettatori e un servizio bar per sentirsi come negli anni '50/'60, quando il drive-in degli USA è diventato famoso in tutto il mondo.

E' stato il sindaco di Molinella Dario Mantovani il primo a sgranocchiare pop-corn davanti al grande schermo montato nell'area dell'ex zuccherificio di via Imperiale che ha proiettato la pellicola Cena con Delitto: "Siamo partiti e proseguiremo per tutta l'estate con proiezioni di film usciti quest'anno come per esempio Parasite, affiancati da grandi classici come Shining. Il drive-in, un progetto nato e sviluppato nel periodo più segnante dell'emergenza da Coronavirus, funzionerà sei giorni su sette (con chiusura domenicale) e punta proprio sul lato esperienziale che ci risporta indietro nel tempo, in quello che (matabolizzato anche proprio attraverso tanti mitici film) è stato un periodo che ha fatto sognare fra belle auto e Rock'n'Roll".

Come ha spiegato Mantovani, il meccanismo è molto semplice: "Dopo aver parcheggiato nell'area segnalata dal personale si riceve una radiolina che permette di ascoltare l'audio del film all'interno della propria auto. Un modo originale per trascorrere delle serate piacevoli che suggerisco di sperimentare".