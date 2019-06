Oltre un Kg di droga nel bagaglio: arrestato in aeroporto

Due foglietti con mille 'francobolli' stampabili, impregnati di acido lisergico -meglio noto come Lsd- e due barattoli di plastica con dentro crema e -occultati- circa 1,4 Kg di Mdma, il principio attivo dell'ecstasy. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza in aeroporto, di stanza al gate arrivi del Marconi di Bologna, durante i consueti controlli antidroga all'arrivo dei voli.

Per questo, un 36enne cittadino italiano in arrivo dall’Olanda, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanza stupefacente.La droga è stata trovata dentro il bagaglio dell'uomo. Una volt immessa sul mercato, la sostanza avrebbe reso al dettaglio più di 30mila di euro. L'uomo ora è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.