Droga e truffe ad Alto Reno Terme: controlli, sequestri, arresti e denunce

I controlli alla circolazione hanno portato a una serie di arresti e denunce nel comune di Alto Reno Terme. In un caso un 28enne è stato arrestato dopo che è stato fermato a bordo di una Panda. In casa del giovane i militari hanno rinvenuto 140 grammi di hashish, contanti e materiale per il confezionamento. In un altro caso un uomo è stato denunciato perché nella sua auto sono stati trovati quattro coltelli e una dose di cocaina. Infine, truffa subita per un 37enne, che non si è visto consegnare un robot da cucina dopo averlo pagato 450 euro. Per questo un 26enne residente in Sicilia è stato denunciato a piede libero.