Droga in zona U e Andrea Costa: spacciatori in arresto

Arresti per droga anche ieri in due diverse zone della città. I Carabinieri hanno messo le manette a un 18enne gambiano, senza fissa dimora e disoccupato: è successo ieri mattina in via Zamboni, quando una pattuglia ha sorpreso il giovane mentre stava vendendo della marijuana a un coetaneo, studente modenese. Il servizio è terminato col sequestro di una decina di grammi circa di droga e un’ottantina di euro in contanti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, un senegalese 23enne è stato notato in via Andrea Costa: alla vista degli agenti della volante ha accelerato il passo ed è stato controllato. Nelle tasche sono state rinvenute 16 bustine contenenti oltre 70 grammi di marijuana e 400 euro in contanti. Anche per lui sono scattate le manette.