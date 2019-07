Spaccio di droga: due arresti e due denunce nel week end

Conitnua l'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti delle forze dell'ordine. Nel corso del servizio interforze, disposto dal questore di Bologna Gianfranco Bernabei, nel week end la Polizia ha denunciato e un cittadino gambiano di 20 anni, trovato con grammi di marijuana e 100 euro, all'incrocio tra via Marsala e via Zamboni.

Dopo alcune segnalazioni, un bolognese di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri sabato pomeriggio in via Zago. Durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 430 euro, poco hashish, poco meno di 2 grammi di cocaina, 4 di eroina e 2,5 grammi di shaboo, la potente metanfetamina. L'uomo è stato rinchiuso ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

In via Zamboni, un cittadino del Burkina Faso di 24 anni con precedenti, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato ieri sera, dopo che ha offerto droga ai Carabinieri in borghese che lo hanno immediatamente ammanettato.