Controlli antidroga sui viali e al Pratello: due pusher in manette

Due persone sono state arrestate dal nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bologna per spaccio di sostanze stupefacenti, in due episodi distinti. Nel primo caso un cittadino albanese classe 1987 è stato fermato lungo i viali tra San Donato e San Vitale poco dopo essere uscito dal Bnb nel quale era regolarmente soggiornante. Addosso all'uomo sono stati trovati pochi grammi di cocaina, ma dalla perquisizione domiciliare sono saltati fuori, nascosti in un armadio 30 grammi di marijuana. In un altro episodio, un cittadino tunisino di 47 anni residente a Parma è stato arrestato dopo un normale controllo nei pressi del Pratello. L'uomo, sul quale pende un decreto di espulsione e un divieto di ritorno, è stato portato in carcere.