Diversi tipi di droghe in casa e contanti: due in arresto

Questa notte i Carabinieri di Bologna, hanno arrestato M.M., 32enne italiano, e S.C, trentanovenne italiana, entrambi con precedenti di polizia. I due sono stati trovati dopo una perquisizione in possesso di 105 grammi di varie sostanze , tra cui cocaina, hashish, ketamina, pasticche di ecstasy. A casa sono stati trovati inoltre un bilancino di precisione e 1.840 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente, il denaro e il materiale sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.