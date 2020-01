Droga in zona U: i carabinieri arrestano tre persone

Continuano in controlli antidroga dei carabinieri nella zona universitaria. In piazza VIII agosto un 40enne è stato trovato con addosso 30 grammi di cocaina e una ventina tra hashish e marijuana, assieme a 500 euro in contanti.

Gli altri due arresti sono stati effettuati in piazza Verdi, dove in manette sono finiti un altro 40enne e un vent'enne mentre trattavano la vendita di una modesta quantità delle stesse sostanze con due ragazzi.