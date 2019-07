Droghe sintetiche, ancora sequestri di mefedrone in città: un arresto

Ancora mefedrone sequestrato in città. Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bologna Centro e della Stazione San Ruffillo hanno tratto in arresto in flagranza di reato F.L., dopo una perquisizione personale e domiciliare,

Si tratta di un cittadino italiano, di 32 anni, incensurato, trovato in possesso, di 19 grammi di mefedrone. E' stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per rito direttissimo.

Si tratta del secondo sequestro di sostanza sintetica, detta anche "droga dello stupro". Il 17 luglio scorso i militari hanno fatto irruzione in un appartamento di Modena, dove hanno sequestrato 170 grammi di mefedrone in cristalli, 6,5 litri di Ghb e 3 grammi di Mdma e metanfetamina, oltre a 5.400 euro e al materiale di confezionamento. Benchè modenese, il 32enne "operava" sul mercato bolognese.

Due giorni dopo, il 19 luglio, nella zona di San Ruffillo sono stati rinvenuti 130 grammi di mefedrone in cristalli, dei quali 17 in dosi e la restante quantità nascosta in una confezione di crema per il corpo, e 12.700 euro. Anche in questo caso, il 38enne aveva in casa bilancini e materiale di confezionamento.

Il Mefedrone

E' una sostanza psicoattiva che agisce sul sistema nervoso centrale, provocando alterate percezioni della realtà. E' disponibile sul mercato della droga in pasticche, cristalli o polvere bianca che può essere ingerita, sciolta in un liquido, sniffata o iniettata. Si tratta di un eccitante con effetti simili a quello della cocaina. I militari ne hanno sequestrato poco meno di 3 etti: 40 gr al cosentino, 5 al triestino, 210 grammi al parmense e 35 grammi al bolognese.