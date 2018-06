Vendita "all'ingrosso": sotto il letto 5 kg di hashish, catturato latitante

Nel loro appartamento si vendeva droga "all'ingrosso". Sabato sono finiti in manette per spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 35 anni e la sua compagna, una cittadina polacca di 43: sotto il loro letto erano "infilati" 10 chili di hashish, 70 grammi di cocaina e qualche grammo di marijuana.

L'attività dei Carabinieri è nata dal controllo del territorio e dei luoghi di ritrovo nelle zone di Casalecchio Meridiana e Borgo Panigale: lì hanno "osservato" il 35enne che spacciava, ma agendo con circospezione. La banca dati infatti aveva dato esisto positivo: l'uomo era latitante dal 2017 perché condannato in contumacia (primo grado) dal Gip di Bologna per reati analoghi, commessi nel 2010. E' scattata la perquisizione nell'abitazione di Zocca (Mo) dove viveva con la 43enne, in camera da letto è stato rinvenuto l'ingente quantitativo di droga, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento. Ora sono rinchiusi nel carcere di Sant'Anna a Modena.