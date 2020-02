Casalecchio: auto carica di droga, 111 kg di marijuana sotto sequestro

Scorgendo in lontananza un posto di blocco dei carabinieri, hanno azzardato una brusca manovra per cambiare tragitto. Tanto è bastato per muovere il sospetto dei militari, che hanno prontamente inseguito l'auto, dove hanno poi rinvenuto oltre 80 kg di droga. Così sono finiti in arresto le due persone che viaggiavano a bordo della vettura, una Ford Focus. Si tratta di una donna bolognese e un giovane di origini albanesi.

E' successo ieri mattina a Casalecchio di Reno, nei pressi della Rotonda Biagi. Da quanto si apprende, i militari, dopo aver notato i movimenti sospetti della automobile hanno deciso di approfondire la questione. Si sono quindi messi in auto, inseguendo la Ford, che nel frattempo cercava di seminarli. Invano.

Dopo un breve tragitto, i fuggiaschi sono stati bloccati. E' così scattata la perquisizione veicolare e sotto ad un telone sono stati trovati svariati involucri di cellophane contenente la droga. Da qui la decisione di estendere i controlli anche al domicilio della coppia, dove i carabinieri hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati 111 kg di marijuana - 89 dei quali stipati nella Ford -e i due sono stati tratti in arresto in attesa del processo.