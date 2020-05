Perquisizione durante controlli anti-covid, trovato con droga e contanti

Settanta grammi tra cocaina e marijuana, unitamente a 1500 euro in contanti. E' quanto hanno trovato i carabinieri a casa di un soggetto di 47 anni, cittadino italiano, locale condominiale in condivisione con la sua compagna. i militari sono arrivati a lui durante i controlli anti-covid nel comune di Castel Guelfo ieri pomeriggio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata ai laboratori analisi dell'Arma, mentre il 47enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza.