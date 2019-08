Droga in auto: 40enne bolognese in manette

Firenzuola: 85 grammi di cocaina in auto in Via Imolese

„Bolognese arrestato nella notte in provincia di Firenze. I carabinieri di Firenzuola hanno fermato il soggetto lungo via Imolese. Il 40enne non ha saputo spiegare bene i motivi per i quali era in giro in auto di notte, ed era gravato da precedenti. I Carabinieri di Firenzuola hanno così perquisito l'auto dell'uomo, trovando nel cruscotto 85 grammi di una sostanza che poi si è rivelata essere cocaina. Assieme alla sostanza, sono stati poi sequestrati circa 630 euro in contanti. Il 40enne è stato provvisoriamente rinchiuso nel carcere di Sollicciano.



