Droga in comunità per minori: trovata cocaina, denunciato 17enne

E' stato denunciato per spaccio un 17enne ospite di una comunità per minori nella zona di Granarolo. I sospetti sono venuti al responsabile della struttura di accoglienza che ha chiamato la Polizia chiedendo di indagare sugli strani movimenti del ragazzo.

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di varie "palline" di cocaina, per un totale di 3 grammi, e di 135 euro in contanti, che aveva occultato all'interno della comunità. Il 17enne è stato denunciato e riaffidato agli operatori.