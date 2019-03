Traffico di eroina con ovulatori: sgominata banda di pakistani | VIDEO

Una banda di narcotrafficanti importava eroina dal Pakistan, anche tramite Grecia e Spagna, per poi spacciarla principalmente in Emilia-Romagna attraverso corrieri che ingerivano gli ovuli. A capo dell'organizzazione tre fratelli pakistani, tutti residenti a Reggio Emilia, arrestati dalle fiamme gialle insieme ad altre 28 persone, per lo più corrieri, otto delle quali residenti a Bologna.

Da Reggio Emilia, base operativa, i tre fratelli affidavano i compiti ai corrieri e prendevano contatti all’estero per organizzare l’arrivo delle partite di eroina. Destinate principalmente al mercato emiliano. Trentuno le misure cautelari eseguite: 22 in carcere e 9 obblighi di dimora.