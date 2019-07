Molesta un coetaneo e lo obbliga a comprare hashish: denunciato 22enne

Molesta un suo coetaneo, costringendolo a comprare una dose di hashish. Poi all'arrivo della polizia cerca di nascondere soldi e droga. Così un ragazzo 22enne - di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti - è stato denunciato dalla polizia per violenza privata, rapina ed estorsione.

I fatti ieri mattina intorno alle 7 al Bar Mavit, di fronte alla stazione, quando il ragazzo ha costretto un suo coetaneo - anche lui di origine marrochina, classe 1995 - a comprare una dose di hashish che gli ha prepotentemente messo in tasca mentre il ragazzo faceva colazione.

La vittima si è rifiutata ma l'uomo, insistente, lo ha seguito continuando a molestarlo. Inizialmente, nella speranza di allontanarlo, gli ha dato 25 euro, cifra che però non è bastata al 22enne. Così, sempre più insistente, in piazza XX settembre lo ha costretto a prelevare 50 euro dallo sportello e, infine, gli ha chiesto un passaggio in via Pezzana, al Bar Manzoni.

Alla fine il ragazzo è riuscito a chiamare la polizia che, arrivata sul posto, ha trovato il malvivente seduto fuori al tavolino del bar. Alla vista delle volanti è subito entrato nel locale e - con la scusa di mettere in carica il cellulare - ha nascosto i 75 euro che aveva estorto al coetaneo. Perquisito dalle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso anche di 40 grammi di hashish.