Droga per sex party, stroncato giro di spaccio: sette arresti

Diversi arresti dei carabinieri nel giro delle feste a base di sesso e droga. i militari della compagnia di Bologna hanno arrestato in varie zone della città quella che sembrerebbe essere una rete di spaccio di sostanze stupefacenti sintetiche, come mefedrone, Ghb e metamfetamina, sostanze eccitanti sovente utilizzate anche nelle feste orgiastiche 'Chem-sex' o -nei casi non consenzienti- per commettere vere e proprie violenze sessuali.

Sette sono gli uomini arrestati, tutti cittadini italiani tra i 26 e i 49 anni, tutti domiciliati a Bologna tranne uno, domiciliato in provincia di Parma. Le indagini attorno a questo 'giro' di spaccio hanno preso piede a partire da diverse segnalazioni. I soggetti coinvolti -stando a quanto riscontrato dall'Arma- utilizzavano le proprie abitazioni come basi di scambio delle sostanze stupefacenti chimiche,in massima parte mefedrone, ma anche Ghb e metamfetamina. Del pari le quantità sequestrate non risultano essere in grosso quantitativo.

Gli arrestati, tutti incensurati, sono descritti come impiegati in mansioni importanti e insospettabili. I militari stanno ancora raccoglientdo materiale documentale e investigativo, pertanto invitano a chiunque abbia elementi da fornire a rivolgersi alla caserma di viale Enrico Panzacchi 14.