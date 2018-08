Il cane in divisa Apache scova 20 dosi di droga in Montagnola

Apache ha colpito ancora. Il vigile a quattro zampe in forza all’unità cinofila del reparto sicurezza della Polizia Municipale di Bologna ha trovato 20 involucri, contenenti in tutto oltre due etti di marijuana, all’interno di una grande calza nascosta in un cespuglio del parco della Montagnola. Il rinvenimento è avvenuto ieri mattina.

Apache è uno dei cani in servizio con gli agenti della Polizia Municipale di Bologna anche nel periodo estivo. L’attività di presidio del territorio in queste settimane di agosto si sta svolgendo per lo più, durante le ore del giorno, al parco della Montagnola, in Bolognina e in particolare in piazza dell'Unità, attorno al mercato Albani, al Dopolavoro Ferroviario di via Serlio. Di sera i vigili a quattro zampe sono in servizio soprattutto in zona universitaria e di notte danno manforte alle pattuglie di Sicurezza Stradale durante i controlli dei veicoli e dei loro conducenti all'uscita dalle discoteche.