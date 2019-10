Controlli antidroga, sequestri e denunce tra Bolognina e centro storico

Controlli antidroga positivi per le volanti e il reparto prevenzione crimine della polizia, nella giornata di ieri. Nel pomeriggio di ieri una 40ina di grammi di marijuana sono stati rinvenuti dai cani antidroga vicino alle auto parcheggiate nei dintorni di via Fioravanti, in Bolognina.

La zona è stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti. Durante le verifiche, i poliziotti hanno in tutto controllato 40 persone e 15 veicoli. Tutta la droga sequestrata, alla quale vanno aggiunti dua grammi di cocaina e due di eroina, era contenuta in tre distinti involucri, appunto nascosti sotto le automobili.

E' scattata invece la denuncia in via Marsala per un cittadino straniero di 30 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Altri 20 grammi di 'erba' sono stati trovati e sequestrati a carico di ignoti nel vicino incrocio con via Zamboni.