Spaccio al Navile, fermato per controllo: addosso droga e contanti

Lo hanno fermato in strada, ma da subito si è capito che non era solo un consumatore. Arresto ieri pomeriggio in zona Navile, dove le volanti della Polizia hanno portato via un cittadino bangladese di 21 anni. Si tratta di H.M., incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Notato in strada su via Marco Polo e fermato poco dopo aver cercato di eludere il controllo, al giovane sono stati trovati addosso pochi grammi di marijuana ma ben 185 euro in contanti. Subito è scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di altri 50 grammi di sostanza, unitamente a materiale per il confezionamento di bustine pronte per lo spaccio. Ora il ragazzo e in Questura, in attesa dell processo Direttissimo.