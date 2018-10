Un bolognese di 28 anni è stato denunciato ieri per spaccio. E' stato fermato insieme ad altre sei persone ieri, alle 18.30 circa, all'interno del Parco della Zucca, in via Ferrarese, nel quartiere Navile.

Il 28enne, trovato in possesso di 19 grammi di hashish, è stato notato dai militari dell'Esercito in presidio nella zona.