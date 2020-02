1312 piante di marijuana, cocaina e droghe sintetiche: quattro arresti nel Bolognese

Un gruppo di quattro persone è stato arrestato dai Carabinieri di Bologna, dopo la scoperta di una mini-piantagione di marijuana a cielo aperto, nelle campagne attorno alla zona dell'Interporto di Bentivoglio. Oltre a un arresto in flagranza, quello di un bolognese di 49 anni, avvenuto nell'agosto scorso quando è stato scoperto il tutto e si sono avviate le indagini, il Gip di Bologna ha disposto oggi l'arresto di altri tre soggetti, ritenuti coinvolti nella vicenda.

In tutto, sono state sequestate 1312 piantine di 'erba', unitamente ad altre droghe anche sintetiche. Secondo gli inquirenti, il gruppo si era dato da fare per un fiorente mercato della droga, attivo soprattutto nel bolognese. Oltre alle piante di cannabis, gli uomini dell'Arma hanno messo i sigilli a ben 683 grammi di cocaina, oltre a quasi 8mila euro in contanti. Trovati anche 475 grammi di 'erba' pronta per il consumo e poco più di due etti di hashish.