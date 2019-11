Due etti di hashish nascosti nelle mutande: nei guai due ragazzi

Due panetti di hashish da 100 grammi nascosti negli slip, uno a testa, addosso a due ragazzi bolognesi del '93 e 94. Erano a bordo di un'auto in via Saffi quando, due giorni fa, i poliziotti in borghese li hanno fermati perché insospettiti.

I ragazzi, entrambi con piccoli precedenti alle spalle, alla vista degli agenti si sono subito agitati; i poliziotti li hanno così perquisiti e hanno trovato 200 grammi di hashish, divisi in due panetti, nascosti appunto nelle mutande.

Arrestati, i due sono stati processati per direttissima. Ieri la convalida dell'arresto.