Controlli anti-droga di Polizia e Carabinieri: due denunce e un arresto

Due denunce e un arresto nel corso dei controlli anti-droga di Polizia e Carabinieri il 12 febbraio. Alle 10 di ieri mattina, i poliziotti in Piazza Verdi hanno inseguito un uomo che nella corsa si era liberato di un involucro contenente 0,63 grammi di cocaina. In suo possesso, anche uno smartphone di dubbia provenienza. Si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni con precedenti specifici, denunciato per spaccio e ricettazione.

Poco prima dell 21, uan volante del Reparto Prevenzione Crimine ha controllato un'auto con tre persone a bordo in via Cadriano. Il conducente, un bolognese di 22 anni incensurato, ha cercato di disfarsi di 5 grammi di hashish ed è stato denunciato. Uno dei passeggeri, cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti per reati di droga e contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di un cellulare rubato, rimediando così una denuncia per ricettazione.

Un cittadino tunisino 26enne è stato invece arrestato dai Carabinieri ieri sera. E' stato controllato all'interno di un bar di via Mazzini: in tasca, 3 grammi di cocaina e 10 di hashish già divisi in dosi.