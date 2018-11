Controlli anti-droga nelle scuole: minori trovati con 'fumo' ed 'erba'

Controlli sia all'interno che all'esterno delle scuole del territorio. I Carabinieri continuano l'azione di prevenzione antidroga negli istituti superiori della città.

Ieri i militari del comando provinciale di Bologna, affiancati dalle unità cinofile, hanno ispezionato il liceo scientifico Copernico, in via Ferruccio Garavaglia: lì una 17enne è stata trovata con due grammi di marijuana. Un coetaneo invece aveva nello zaino 3 grammi di hashish al Liceo Artistico Arcangeli di via Giovanni Marchetti. Entrambi sono stati segnalati amministrativamente come possesso di stupefacenti per uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90).

Martedì, sempre dal liceo Arcangeli, una docente aveva trovato sul davanzale dello stabile un paio di grammi di hashish, sequestrati dai Carabinieri.

I controlli rientrano nell'ambito della campagna “scuole sicure”, finalizzata a prevenire e contrastare il consumo di droghe tra i giovani, in collaborazione con le autorità scolastiche.