Spaccio di droga: arresti in zona U e Bolognina

Continuano le attività di polizia e carabinieri nel contrasto allo spaccio si droga. In Bolognina e in zona universitaria sono stati arrestati diversi soggetti negli ultimi due giorni, sia da parte della squadra mobile della polizia sia da parte dei carabinieri.

In via Tibaldi e in via Tiarini sono stati arrestati due pusher, rispettivamente un 29enne cittadino marocchino e un 21enne cittadino italiano. Nel primo caso i poliziotti hanno trovato in possesso dell'uomo circa 45 grammi di cocaina, mentre nell'altro caso il giovane è stato trovato con 300 grammi di marijuana e 680 euro in contanti.

In zona universitaria invece i carabinieri di San Lazzaro hanno messo le manette a 37enne, dopo una perquisizione domiciliare. L'uomo, cittadino tunisino, custodiva infatti circa 5 grammi di cocaina unite a 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Denunciato invece un 21enne ieri sera per resistenza in via Zamboni: gli agenti hanno faticato non poco a bloccare il ragazzo, con diversi precedenti alle spalle. Addosso a lui è stata poi trovata solo una modica quantità di ketamina.