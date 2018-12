Spaccia droga per le strade di Bazzano, in manette

I Carabinieri di Bazzano l'altro giorno hanno arrestato un uomo di 47 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse segnalazioni infatti hanno indicato ai militari che un uomo stava camminando nei dintorni della fermata del bus di via Circonvallazione incontrandosi frequentemente per brevi periodi con altri giovani.

L'uomo, risultato poi cittadino marocchino irregolare e senza fissa dimora, è stato perquisito dai militari. Addosso sono stati rinvenuti quattro frammenti di hashish, per complessivi 80 grammi. Il 47enne è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio.